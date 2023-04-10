來自一家亞洲煉油廠的消息透露，外界現在質疑產油國自發性的進一步減產是否會影響實際供應量，或者只是為了哄抬油價的手段。

受到OPEC+決定減產影響，原油價格上周狂飆6％。

身為全球最大原油出口國的沙國日前調漲5月銷往亞洲客戶的阿拉伯輕質原油價格，此為連續第三個月漲價。