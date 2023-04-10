來自一家亞洲煉油廠的消息透露，外界現在質疑產油國自發性的進一步減產是否會影響實際供應量，或者只是為了哄抬油價的手段。
受到OPEC+決定減產影響，原油價格上周狂飆6％。
身為全球最大原油出口國的沙國日前調漲5月銷往亞洲客戶的阿拉伯輕質原油價格，此為連續第三個月漲價。
路透周一（10日）引述知情人士說法指出，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）向至少4家北亞客戶表示，5月將依照合約全額供應原油，顯示儘管石油輸出國家組織及盟友組成的OPEC+日前意外宣布減產，但沙國向顧客的供應仍然不變。
來自一家亞洲煉油廠的消息透露，外界現在質疑產油國自發性的進一步減產是否會影響實際供應量，或者只是為了哄抬油價的手段。
受到OPEC+決定減產影響，原油價格上周狂飆6％。
身為全球最大原油出口國的沙國日前調漲5月銷往亞洲客戶的阿拉伯輕質原油價格，此為連續第三個月漲價。
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