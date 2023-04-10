鑑於近八成活躍用戶會在平台上購買生鮮雜貨，Uber Eats為創造外送生活幸福感自即日起至6月29日，攜手全聯小時達合作推出「Uber One會員銅板價」專區，每周推出一項1元至19元不等的熱銷商品爆殺優惠，5月4日前還可享專區內精選商品85折優惠。

Uber Eats與全聯小時達合作邁向第三年，第一年讓上線門市衝破200間，並且持續拓展至348間門市，吸引平台年輕族群；第二年專注擴增每間線上門市的生鮮、日用、冷藏冷凍、即食品、季節性特殊商品至超過5,000項，並且計畫邁向上萬選項；再加上全聯小時達門市自行選擇維持線上、線下同價，三管齊下的策略讓愈來愈多消費者習慣上Uber Eats找全聯小時達。Uber Eats大數據統計，Uber One推出至今，會員使用 Uber Eats 選購全聯小時達的頻率比非會員高，而每筆訂單的結單金額也比非會員高出約15％左右。雙方合作推出的Uber One會員專屬「週週銅板價」優惠活動預計帶給會員更多的紅利。

4月7日至6月29日期間，全聯小時達將在Uber Eats上推出「Uber One 會員銅板價」專區，每周精選一款1至19元不等的熱銷商品，讓 Uber One 會員每周限購一項會員最鮮品質水果、蔬菜、飲料等品項。四月「週週銅板價」優惠商品為牛心番茄、溫室小黃瓜、筊白筍、絲瓜，每週將依序精選一項商品於 Uber Eats 上全聯小時達「Uber One 會員銅板價」專區販售，只要銅板價10元。尚未訂閱 Uber One會員方案的消費者可以把握30天免費試用機會，新訂閱者將於約48小時後始適用本優惠活動。

Uber One 方案為業界唯一一個讓會員享有乘車和外送的多項優惠訂閱方案，透過 Uber App 叫車享無限次且無最高限額的95折乘車優惠、優先配對好評職業駕駛、外送訂單享無限次數滿額免外送費、外送訂單延遲補償等會員禮遇。Uber One會員方案提供月訂閱制120元、年訂閱制1,200元（相當於每月只要100元）兩種選擇，首次訂閱Uber One方案的會員還可享有首月30天免費試用。