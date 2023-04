鑑於近八成活躍用戶會在平台上購買生鮮雜貨,Uber Eats為創造外送生活幸福感自即日起至6月29日,攜手全聯小時達合作推出「Uber One會員銅板價」專區,每周推出一項1元至19元不等的熱銷商品爆殺優惠,5月4日前還可享專區內精選商品85折優惠。

Uber Eats與全聯小時達合作邁向第三年,第一年讓上線門市衝破200間,並且持續拓展至348間門市,吸引平台年輕族群;第二年專注擴增每間線上門市的生鮮、日用、冷藏冷凍、即食品、季節性特殊商品至超過5,000項,並且計畫邁向上萬選項;再加上全聯小時達門市自行選擇維持線上、線下同價,三管齊下的策略讓愈來愈多消費者習慣上Uber Eats找全聯小時達。Uber Eats大數據統計,Uber One推出至今,會員使用 Uber Eats 選購全聯小時達的頻率比非會員高,而每筆訂單的結單金額也比非會員高出約15%左右。雙方合作推出的Uber One會員專屬「週週銅板價」優惠活動預計帶給會員更多的紅利。

4月7日至6月29日期間,全聯小時達將在Uber Eats上推出「Uber One 會員銅板價」專區,每周精選一款1至19元不等的熱銷商品,讓 Uber One 會員每周限購一項會員最鮮品質水果、蔬菜、飲料等品項。四月「週週銅板價」優惠商品為牛心番茄、溫室小黃瓜、筊白筍、絲瓜,每週將依序精選一項商品於 Uber Eats 上全聯小時達「Uber One 會員銅板價」專區販售,只要銅板價10元。尚未訂閱 Uber One會員方案的消費者可以把握30天免費試用機會,新訂閱者將於約48小時後始適用本優惠活動。

Uber One 方案為業界唯一一個讓會員享有乘車和外送的多項優惠訂閱方案,透過 Uber App 叫車享無限次且無最高限額的95折乘車優惠、優先配對好評職業駕駛、外送訂單享無限次數滿額免外送費、外送訂單延遲補償等會員禮遇。Uber One會員方案提供月訂閱制120元、年訂閱制1,200元(相當於每月只要100元)兩種選擇,首次訂閱Uber One方案的會員還可享有首月30天免費試用。