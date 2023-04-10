知名港星吳耀漢搞笑形象突出，以喜劇角色深受觀眾歡迎，其中最具代表性作品就屬「福星」電影系列，更憑《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》兩次提名香港電影金像獎影帝，更有觀眾認為吳耀漢的喜劇天賦不輸給周星馳，而他也曾在受訪時透露每部戲都用盡100%、200%的功力去做，令外界敬佩不已。

吳耀漢曾縱橫演藝圈60多年，雖然作品大多是配角，但憑著精湛演技被封為「黃金配角」，戲劇邀約不斷，論香港喜劇地位，人氣絲毫不輸周星馳，而他曾在訪談中透露對演員的看法：「當你決定要拍的時候，真的要用盡100%、200%的功力去做，這可能是畢生的機會。做演員最緊要是把握機會，不應該懶散、收錢便算，這是不行的，觀眾會在銀幕看到你，看到你的功力。」

事實上，吳耀漢憑《五福星》系列爆紅，兩度提名影帝，入行近半世紀的他，參演過逾百部電影，兩度提名香港電影金像獎最佳男主角，又創立過電影公司，除了幕前演出，亦出任導演及編劇，對港產片貢獻良多。生前最後一部上映作品為《風再起時》，飾演女主角杜鵑的父親。

此外，吳耀漢受訪曾坦承因為拍戲賺很大，手上擁有兩台勞斯萊斯豪車，80年代片酬已達100萬：「當年清水灣、西貢別墅約100萬，我拍一部戲買一棟，全租給了機師」。