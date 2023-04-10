adidas Golf滿足女性高球員需求，同步推出一系列以珊瑚色作為主要色彩的女裝單品。（品牌提供）

夏天腳步近了，讓繽紛服裝不再封塵於衣櫃底部，服飾、運動品牌也趁勢開賣亮眼又彰顯活力的裝束。adidas Golf本次就推「Our [Fair]way」全新花卉款與珊瑚色單品，當中也包含女性運動員所需品項，致力展現對於女性球員們的支持，打造平等高爾夫環境。

「Our [Fair]way」新推出花卉男款Polo衫，亮橘色花卉搭白底設計讓運動員處於高球場上更顯矚目，包含Xander Schauffele在內的 adidas Golf男運動員也將穿著此系列的短袖Polo衫參加今年第一場大滿貫賽事；另為了滿足女性高球族群需求，品牌也推出一系列珊瑚色作為主要色彩的女裝單品，包括無袖上衣、短褲以及 Zoysia 鞋款。

adidas Golf服裝設計總監Jennie Ko表示：「我們希望創造一個充滿活力的印花設計，以反映女性球友們的特色。這就是為什麼我們推出如此有意義的花卉圖像和色彩，因為它像徵著自信、力量和決心，這些都是對那群引領女子高爾夫變革的人們的完美描述。」

「Our [Fair]way」全新花卉男款 Polo 衫以及珊瑚色系列單品將陸續於adidas信義品牌中心、忠孝旗艦店、官方商城及授權經銷通路販售。