中華人權協會理事長高思博（左）與台灣動權會籌備主委王宥忻合影。（固力狗提供）

財富女神王宥忻身為萌獸教主也是動物權益促進協會的會長，日前與中華人權協會理事長高思博一起討論動物權益相關議題，希望將更多經驗分享落實在未來可以貢獻的事，除了聚焦動物被好好照顧，也會舉辦相關講座和活動建立更多動物權的觀念。

王宥忻說：「中華人權協會曾經完成不可思議的任務，像是幫助在雷曼兄弟銀行存錢的台灣同胞，在銀行宣布倒閉的前一天，透過人權協會協助其領回最後一筆100萬美金，保護財產不被剝奪。自己也以此為目標發願為動物們爭取更幸福的未來。」

王宥忻分享台灣愛護動物的知識相對其他鄰近國家日本、韓國都比較落後，打算未來從學校落實，帶羊駝麥可去各大國小、國中宣導更多如何愛護對待伴侶動物的知識，「有興趣的學校也可主動跟我們聯繫，相信從小建立觀念，未來台灣的動物幸福指數將領先其他地區」。

去年台灣的生育率已經是華人區最低，伴侶動物的飼養也超出400萬，王宥忻：「之前我有一個上班族學生一個月的薪水才3萬，因為毛寶貝狗狗罹癌，光開一次刀就要花10幾萬，存好幾年的錢都花光，我完全能體會這種感受，我們的毛寶貝已經是家人，不管花多少錢都要救，但也因此成為很多人的負擔。台灣長久以來對於寵物健保的判定標準法規一直沒有明確的規範，所以未來推動寵物健保也是我們動物權益促進協會的長期目標」。