國民黨立院黨團今天開記者會批評物價飆漲，國民黨團總召曾銘宗說，豬肉價格不斷刷新紀錄，逼近牛肉價格，導致豬肉攤4月6日到10放長假暫時不賣，2塊雞胸肉也漲破200元，國產、進口價格都漲，呼籲民進黨，既然現在仍在執政，請拿出具體辦法實現「溫暖堅韌內閣」，不要口號治國、口水治國。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，清明連假期間，國產雞肉減產，供需失衡，雞肉價格漲不停，一般家庭主婦喜歡到傳統市場購買溫體雞肉，在嘉義最大傳統市場雞肉攤商價格，每斤破百元，較過去平均每斤50元翻倍漲。

謝衣鳯進一步指出，在清明連假期間，毛豬每公斤批發價為99.03元，創下歷史新高，桃園、新竹等地市場單日交易價更飆破百元，豬肉商因不符成本，又不敢漲太多，乾脆放長假因應。

謝衣鳯質疑蔡政府的農政單位，面對雞肉、豬肉價格飆、原物料成本大漲，難道都沒事前掌握，提早因應？做好市場供需市場平衡？「這就是蔡政府事前準備不足，才導致雞肉、豬肉不斷飆漲。」

謝衣鳯直言，現在是「雞飛豬跳」的現象，價格不斷飆漲，這要一般民眾要如何因應？國民黨團在去年蔡政府超徵稅額，要求還稅於民普發現金1萬元，但蔡政府僅願意發6000元，面對今年是萬物齊漲、通膨大漲，甚至又漲健保部分負擔、水電也雙漲，民眾飽受生活壓力，這是情何以堪？

曾銘宗表示，蛋價一再飆升，雞肉、豬肉價格一直漲，對照實質薪資幾乎沒有成長，人民快活不下去了。萬物齊漲的問題何時能解決？6月底？12月底？還是要等明年國民黨執政才能解決？