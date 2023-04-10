河裡鴨媽媽帶著幾隻小鴨在水面上游著，原本應是溫馨的畫面。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2名男子還將撈起的４隻小鴨放進水桶裡。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣1名吳姓男子於9日上午10時許，至宜蘭市金同春圳遛狗時，一邊欣賞河裡鴨媽媽帶著幾隻小鴨在水面上游著的溫馨畫面，怎料，坐在河邊長椅上的2位先生竟用撈魚網把落後隊伍的幾隻小鴨撈起把玩，其中2隻還驚嚇過度奄奄一息，可惡行徑讓人直呼太不尊重生命了；縣府農業處將約談行為人到案說明。

據了解，吳男昨上午10時40分至宜蘭河左岸河濱步道金同春圳遛狗時，映入眼簾的是河裡鴨媽媽身後跟著數隻鴨寶寶在水面上游著，應是個溫馨的畫面，殊不知，坐在河邊長椅上喝酒的2位男子，不知從哪冒出來的撈魚網，竟把落後隊伍的幾隻小鴨撈起把玩。

吳男請2位先生將小鴨還給鴨媽媽，因為鴨媽媽不斷回頭尋找落後的小鴨，那2男表示玩一下就會放回去；吳男為避免正面衝突，遂撥打1999市民服務專線通報農業處，2男見狀便將水桶裡4隻小鴨倒進水裡，但遺憾的是沒跟上隊伍的2隻小鴨，其中1隻驚嚇過度已失去生命，另1隻也奄奄一息。

昨吳男將此事PO上臉書社團，網友們忿忿不平，直呼「好可惡！太不尊重生命了」，2隻小鴨就這樣死掉，指人類的無知害死無辜的生命，政府對於虐殺動物的人應該重罰，真的太殘忍了。

農業處畜產科長余瑋翎表示，昨日一獲報即前往現場處理，該行為人已離開現場，將依照檢舉人吳先生所提供的照片跟影片去訪查，並約談行為人到案說明；該行為人恐已涉及違反野生動物保育法第17條，及獵捕一般類野生動物，可依第49條處6萬元以上30萬元以下罰鍰。