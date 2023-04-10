政府普發現金6000元近日已陸續入帳，台南市政府民政局長姜淋煌為幫助弱勢朋友完成生命最後的篇章，帶頭將個人普發金額全數捐給「平民安葬專戶」，此舉也獲得市長辦公室主任徐健麟及多位民政局主管、區長、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永、和築土地開發公司董事長邱志卿等人的響應，大家一起樂捐做公益。

姜淋煌表示，當弱勢家庭面臨處理家人身後事時，往往都徬惶無助，還好有來自各界的善心捐款，不管金額多寡都是一分良善的力量，每個人的小愛就能匯聚成為大愛，共同幫助弱勢朋友完成人生最後的旅程，也鼓勵喪者家屬放下哀傷繼續向前。

民政局指出，平民安葬專戶從2011年4月成立以來，接受各界企業團體及善心人士的捐款，捐款金額全數用於補助居住本市低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者的喪葬費用，截至今年2月底已有9420位市民受惠。

不過，受到人口結構老化及新冠疫情的影響，歷年補助申請件數一直居高不下，2019年有1145件、2020年1340件、2021年1279件、2022年1284件，也因此平民安葬專戶仍需社會大眾持續支持，歡迎各界踴躍捐款做公益。