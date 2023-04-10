美國近年以美元作為制裁他國的工具，使部分國家對美元的信心動搖，中國趁機拉攏盟友「去美元化」，除了俄羅斯外，近期巴西、伊拉克也陸續宣布與中國以本幣進行貿易結算。雖然美元霸權地位受到挑戰，但資深媒體人唐湘龍分析指出，人民幣要取代美元的困難度恐怕很高，因為中國是貿易順差大國而非逆差大國，而且金融系統過於封閉。

唐湘龍在《東南西北龍鳳配》節目中分析，貨幣使用是一種習慣，即使貿易結構大幅改變，但多數國家已習慣用美元貿易，而且作為強勢貨幣具備的條件之一，是發行國家的金融要相對自由化、貨幣具有流通性，此外，發行國家通常會是貿易逆差大國，自身貿易不斷往外輸出，上述這幾點是美元成為強勢貨幣的主因。

唐湘龍指出，中國是貿易順差大國而非逆差大國，去年的貿易順差突破1兆美元，雖然部分國家繞過美元進行貿易，但也不用想像人民幣會因此成為超強勢貨幣，他引用新加坡已故總理李光耀說法指出，中國金融系統過於封閉，北京政府並沒有要讓人民幣取代美元，只是想要減低對美元的依賴。

針對美元是否將失去主導地位，陳鳳馨則說，更換儲備或貿易貨幣是件非常困難的事情，以俄羅斯為例，該國去年遭受美國制裁後，花費了1年多的時間，才讓人民幣擠下美元成為最主要的交易貨幣，其他國家則需要花更長時間。但她認為全球去美元化趨勢緩步發生，哪天美元不再占全球外匯存底的5成時，可能就是改變的臨界點。