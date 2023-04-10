獲登美國雜誌《Entrepreneur》成長最快速連鎖品牌500強的21世紀不動產，同時是全球最大房仲品牌，旗下經紀人楊丁樫出類拔萃，榮獲年度業績銷售冠軍，同時獲得Grand Centurion國際獎項殊榮，成為眾人羨煞的代表人物，但楊丁樫表示，自己過去曾負債1000萬，遭遇諸多挫折，桀驁不遜的態度吃了大虧，因緣際會下拜讀老子《道德經》而有所感悟，選擇成為房仲經紀人挑戰不一樣的人生，並以自律和真誠的心態引以為戒，認為成功的運氣可以修德而來，同時要保持善良的本質，並強調「一切都是最好的安排，失去就是獲得。」

楊丁樫從業10年來獲獎無數，本次獲得Grand Centurion獎項的國際級殊榮，是21世紀不動產國際級獎項的至高榮譽，同時也成為21世紀不動產台灣區的年度業績冠軍，在業界備受矚目。他坦言，過去一度身敗名裂，因想要不勞而獲，狂妄自大又驕傲不羈，甚至負債1000萬，落得一敗塗地的下場。回想當初加入21世紀不動產時身無分文，機車甚至還在當鋪裡，為了趕緊還清債務，晚上還曾想過兼職禮儀師的工作。

21世紀不動產經紀人楊丁樫坦言，過去的他身敗名裂，因為想要不勞而獲，甚至負債1000萬，如今成為年度業績銷售冠軍。(圖: 21世紀不動產提供)

他說，最後選擇專職21世紀不動產擔任房仲業務有2個原因，第一是21世紀不動產的環境、體系與市占率、口碑都不錯；第二是擔任業務不需要投注本金和經濟成本，讓他堅信只要足夠努力就能翻身。豈料隔行如隔山，一開始使用過去經驗卻經常碰壁，但老闆與前輩都願意教導，加上公司有完整的教育訓練制度，像是新人有濃縮自21全球房地產菁英心法的課程---Create 21能夠學習，能夠加快進入房仲這個產業的狀況，過程中咬牙努力，考取證照，最後成為出類拔萃的經紀人。

「我一天工作12、14小時，公司尚未開門便抵達，忙到晚上9點，從開發、廣告、拜訪客戶都一手包辦，假日也沒有休息。」楊丁樫分享，自己唯一的休閒娛樂是爬山和運動，並保持心中信念。

改變楊丁樫的關鍵是《道德經》。他表示，每每重看一次都會有不同的體悟，也洞察出自己的缺點，體悟到『業務的成就不是賺了多少錢，而是幫助了多少人。』並將此句話作為自身的座右銘，時刻提醒自己，並身體力行實踐。平時會定期捐書及捐贈物資給育幼院、公益團體、遊民等等，盡自己的一點心力來回饋社會。

21世紀不動產經紀人楊丁樫從業10年來獲獎無數，本次獲得Grand Centurion國際獎項，同時也成為21世紀不動產台灣區的年度業績冠軍。(圖: 21世紀不動產提供)

在成功的路上，楊丁樫特別感謝自己的母親，讓他意識到自己有能力去幫助別人，生活中的小善行都有可能結為善緣，楊丁樫舉例「善的循環」，他曾經看到路旁有人汽車沒油，就停下幫忙推去加油站，最後他向對方索取電話便暫時別過，沒想到過了一陣子，當時受幫助的人主動聯絡楊丁樫，輾轉介紹了很多的案子，這是他沒想過也不曾奢求的。

「我想當你真心付出，不求回報，這些善的力量，會以不同的形式回到自己身上。這也許就是善的循環。」楊丁樫認同人與人之間互助的能量，以此為信念，最終成為21世紀不動產年度業績銷售冠軍。