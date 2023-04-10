社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0，第四場將於12日由前SBL職籃教練、現任世新大學男女籃教練何正峰於清華大學南大校區體健大樓409教室開講。

何正峰曾在職籃SBL台灣啤酒隊的前身公賣金龍籃球隊打過球，曾經是富邦勇士籃球隊的前身，泰瑞戰神隊的防護員。在輔仁大學就讀體育系的時候，他就已經是一般組女籃的教練，很早就踏入這個圈子，後來也擔任了裁判，還去運動行銷公司任職過，對於整個籃球生態，可說是多方涉略。

何正峰曾經出國進修，因此進修回來後在健行科大任職一年，隔年，民國89年，便在世新體育室主任的邀約之下來到世新大學服務。進入世新之後，何正峰仍然身兼多職，同時擔任男女籃的總教練，平常要上體育課，甚至還是學校的學生事務長。

世新大學男女籃今年再創光輝戰績，UBA女籃四連霸，男籃收穫季軍，並自109學年度至今，連續三年雙雙挺進小巨蛋四強賽的驚人表現，連年寫下大專籃球聯賽歷史新頁。完成四連冠霸業的衛冕軍世新女籃，成功將小巨蛋變為世新大學的主場，已經連續五年打進冠軍戰的她們也追平UBA史上連勝紀錄。

何正峰其實是從球隊的運動傷害防護員起家，也是一位資深出色籃球裁判，他的崛起，可說是充滿坎坷境遇的籃球教練成功奮鬥史，也是貼紮專家和籃球判官轉行教練的勵志典範。他的籃球奮鬥史流淌在血液中那自始自終對籃球的熱愛。