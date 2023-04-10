橋頭地檢署於4月9日指揮高雄警方與憲兵隊等單位到大帝國舞廳搜索毒品，經檢察官訊問後，認為王姓、朱姓等4名小大班（大班助理）涉嫌在舞廳內販賣第三級毒品愷他命。檢方訊問後，認為4人犯罪嫌疑重大，且有可能串證，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮高雄市政府警察局岡山分局、刑事警察大隊、三民第二分局、苓雅分局、鳳山分局、六龜分局、內政部警政署保安警察第三總隊刑事警察大隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊、屏東憲兵隊、台南憲兵隊等單位，於4月9日持搜索票前往高雄市苓雅區大帝國舞廳執行毒品查緝專案。

現場查獲王姓、朱姓、陳姓、黃姓等四名「小大班」涉嫌在舞廳內販愷他命。經檢察官訊問後，認為王姓等4人犯罪嫌疑重大，所犯屬於重罪且有可能串證，向法院聲請羈押禁見。

此案總計有9人解送橋頭遞減署，4人自願到案。其中4人聲押、1人以3萬元交保，其他4人是持有三級5公克毒品愷他命都請回。證人部分，3人均請回。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！