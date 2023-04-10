民進黨將於本周三正式提名身兼黨主席的副總統賴清德出戰2024總統大選，先前宣布不競選連任的民進黨立委蔡適應，10日在基隆多個巷弄路口掛上「信賴台灣．基隆應援」看版，意在替賴清德抬轎。他表示，未來會幫助賴清德和未來立委候選人，團結台灣隊的每份力量，讓2024年選舉可以從台灣頭贏得全民的支持。

蔡適應日前接受媒體訪問時，曾經表示2024年總統大選會積極扮演抬轎者的角色，他。今日在基隆市中正路62號、基金一路135巷路口、源遠路124號前，懸掛蔡適應與賴清德的巨幅看板「信賴台灣．基隆應援」。

蔡適應說，賴清德過去在行政院長任內，大力協助基隆的軍港遷移、老舊社區高地供水設施改善、推動基隆港東西岸改善基礎設施，甚至是大武崙溪的防洪措施，也在任內大力支持。

蔡適應提到，他與賴清德的理念相近，他除了在外交國防委員會，持續推動對台灣有助益的各項法案外，未來在大基隆地區他會繼續經營基層，幫助賴清德和未來的立委候選人，團結台灣隊的每份力量，讓2024年選舉可以從台灣頭贏得全民的支持。