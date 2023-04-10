金管會去年放寬具證券性質之虛擬通貨業務（STO）後，終於破蛋有人來申請了！證期局局長張振山10日透露，申請者是國內中大型券商在今年3月時遞件申請成立STO平台，預計今年底前首家STO平台、首檔虛擬債券可望上路。

張振山指出，一家中大型券商提出申請要增加此營業項目，要成立一個STO平台，成立目的就是希望可以做STO交易，櫃買中心現在已在審查中，他指出，有多家業者詢問，但正式遞件只有這家，至於審核時間要看複雜程度。

張振山指出，券商成立STO平台後，須再找公司來IPO掛牌、發Token，Token的發行公司有資格限制，投資人也要符合資格，初級市場、次級市場交易都在這個平台上，不能出平台交易。

證期局官員說明，券商找來發行人後，發行人在STO平台可發行的虛擬通貨種類有二種，就是以不具有股東權益的「分潤型」及「債務型」虛擬通貨為限，投資人獲利來源除了價差外，若投資分潤型的還可以分享發行人經營利益，投資債務型者則可收配息，像虛擬債券。

此次提出申請的券商已找到一家「新興科技產業的中小型企業」發行人，非傳統產業也不是高風險的新興科技，預計會發「債務型」的虛擬通貨，櫃買中心會先初審再送到金管會審核，理論上券商也會幫忙找專業投資人。

金管會2020年1月20日發布STO管理辦法後，二年間無人問津，去年宣布對具證券性質的虛擬通貨業務（STO）鬆綁，包括：交易平台接受第二檔STO的間隔時間，由現行一年縮短為六個月、第二將原單一平台募資上限由1億元提高2億元、第三點是開放僑外資可投資募資金額3千萬元以下的STO。

就現行規定，STO發行人必須是我國公司法組織的股份有限公司，且不包括上市、上櫃及興櫃公司，另外，外國公司不得來台申請發行虛擬通貨、發行虛擬通貨對外募資者上限為新台幣3千萬元，目前投資人僅限於「專業投資人」，且專業投資人之自然人，對每一虛擬通貨案認購限額不得逾新台幣30萬元。