以電影《日麗》入圍奧斯卡最佳男主角的保羅梅茲卡爾（取自電影官方推特）

曾以《神鬼戰士》拿下奧斯卡最佳男主角的羅素克洛近期將以恐怖片《梵蒂岡驅魔士》跟觀眾見面，下半年還會現身在漫威電影的新英雄片《獵人克拉文》中飾演克拉文的父親。羅素克洛近年相較2000年初時的作品低調，也很少出席獎季，被問到當年拍攝《神鬼戰士》的心情，他屢屢都說懷念。

奧斯卡名導雷利史考特日前公布將會在二十年後重新找人譜寫《神鬼戰士》的續集並繼續擔任導演，曾以《神鬼戰士》紅遍好萊塢的羅素克洛也不免被問到對於續集的看法，他先前就有提到，續集的一切跟他沒有關係，他也沒有跟雷利史考特的團隊接觸，但如果要他坦白說的話，他是感到有些嫉妒，畢竟《神鬼戰士》代表了他年輕時在好萊塢的貢獻及演藝生涯的突破，儘管他可以理解已經物是人非。

新的《神鬼戰士》續集找來現年27歲的愛爾蘭男演員保羅梅茲卡爾擔綱演出，保羅梅茲卡爾在2020年就因演出影集《正常人》中男主角一角獲得英國電視學院獎最佳男主角獎，2年後更是直接以電影《日麗》入圍奧斯卡最佳男主角，躍身擠進目前最被看好的男演員之一，羅素克洛在知道續集會由保羅梅茲卡爾擔任主角以後，表示：「聽說他是個很優秀的演員，給予他祝福」。