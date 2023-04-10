拿坡里限時吃炸雞披薩做公益活動，不只有機會拿到貓爪抓資料夾，也能幫助喜憨兒基金會。（拿坡里提供）

人氣插畫BT21魅力不只席捲社群，就連速食界龍頭也嗅到商機。麥當勞近期推出「BT21甜心卡」與「BT21限定包裝」深獲好評，如今再宣布要與BT21攜手推「BT21陶瓷餐具三件組」，12日上午11時起至5月16日開賣，限量7萬組售完為止，死忠粉絲勢必要提前定好鬧鐘搶購。

LINE FRIENDS全球著名IP BT21，自2017年登場後便因其可愛俏皮的造型，粉絲可說是遍佈全球，由8位明星KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN組成，各自具有鮮明個性，同時有不少擁戴者。麥當勞2023春日獻禮，首度攜手BT21推出限量「BT21陶瓷餐具三件組」，每組包含「BT21馬克杯」、「BT21陶瓷碗」及「BT21陶瓷餐盤」，可愛萌樣療癒心靈。

聯名商機也吸引拿坡里跟進，品牌現在就推「吃披薩.炸雞幫您公益捐」，不只有機會拿到可愛的貓爪抓資料夾，還可以吃炸雞做公益，即日起至26日止，凡內用／外帶單一套餐金額達599元，即可獲得「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」，且每送出一個聯名資料夾，拿坡里加碼捐5元給喜憨兒基金會。