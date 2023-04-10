之後合併後對兩家電信業者消費者對關心的議題莫過於資費，井琪表示，遠傳在資費的設計上勢必要兼顧兩造用戶的公平，以現階段來說，同樣是兩家業者的吃到飽資費，但服務的品質卻是非常不一樣，她打趣表示，「路邊攤的吃到飽和高級餐廳的吃到飽當然不一樣」，未來完成基站整併後，雙方基站總計將超過9000台，用戶一定會有明顯感受的。

井琪進一步分享到，未來電信業資費必須要走出削價競爭，朝向提供更多更多元的加值服務，而不再侷限在笨水管的角色，「削價競爭的時代已經結束」，未來電信業要走向百家爭鳴，讓消費者成為真正的受益者，如果持續深陷在削價競爭的話，電信業者如何還會有成本去提升網路品質和內容，反倒是陷入惡性循環。

就合併的步驟來看，基站網路的整併一定要走在前面，這是電信業最基本的，後續才會針對企業標誌等Code等進行整合，消費者智慧型手機上顯示的網路提供業者顯示若都自亞太電變成遠傳，預計要等到明年年底，還需要時間，因為這必須是原先亞太電的用戶都將資費改為新遠傳的資費，至於屆時還未辦轉換手續的消費者，遠傳目前也在研擬適當對策中。

遠傳目前在全台灣有700多家門市，亞太電則有200多家門市，未來合併後，門市的規畫部分，井琪表示，遠傳對於門市地點的分析採用大數據，未來雙方若有門市地點重疊的問題，會再斟酌整併，但絕對不會讓消費者想要服務的時候找不到點，另一方面，在疫情過後，數位門市的使用滲透率也快速提升，還有就是服務APP，今年數位門市使用率拚10%滲透率，這樣一來，用戶不見得一定要透過實體門市才可以獲得服務，也會更加便利。