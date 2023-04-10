台灣深山部落地理狹長、路程遙遠，交通不便時有所聞，再加上居民以獨居老人為大宗，日常生活嚴重受影響。為解決部落交通問題，交通部施行多元共享運輸服務，目前「噗噗共乘」已在花蓮卓溪鄉服務3年多，緩解交通缺口問題，在地居民的生活品質因而改善，包含提升就學率、就醫率、社會參與率等。此服務更成為公益領頭羊，吸引不同企業與單位以不同方式參與，一同支持偏鄉共享運輸服務，發揮企業責任永續的價值。

最初「噗噗共乘」落腳於南卓溪，逐漸往北擴展，如今共乘服務已涵蓋整個卓溪鄉。卓溪鄉噗噗共乘車媒合人員邱婉琳表示，卓溪鄉的地形較狹長，且地理位置處於深山，公車及火車皆無法進入部落，部落與部落之間也沒有聯絡道路，交通十分不便；再加上獨居老人及長者非常多，有能力開車到最近的玉里市區的人很少，因此噗噗共乘可謂大大改善在地生活。

交通部科技顧問室王穆衡主任表示，希望每個人能夠透過共享運輸服務，還給偏鄉「行的權益」，並獲得更有尊嚴的生活，這是政府給予的基本承諾。但要如何善用這些資源，將其成為每個人都能受惠的服務，這才是政府所要思考的。「怎麼讓偏鄉來照顧自己」，給魚竿而非僅給魚吃，才是服務永續的關鍵。交通部科技顧問室在前期透過監理沙盒概念建立服務機制、進行在地輔導培力、設置服務平台系統等，有效率地運用在地的人、資源與力量，投入到在地服務。強調科技之外更重要的元素是在地人際網絡的連結！

交通部科技顧問室王穆衡主任表示，希望每個人能夠透過共享運輸服務，獲得更有尊嚴的生活。(中時新聞網攝)

在疫情期間，噗噗共乘更是扮演不可或缺的角色。邱婉琳表示，疫情爆發時，卓溪鄉北邊災情嚴峻，許多噗噗共乘司機也確診，只有崙山村村長倖免。卓溪鄉崙山村村長宋輝國回憶，當時不同部落輪流確診，因此他駕駛噗噗共乘車替居民代購生活用品，包含消毒水及口罩等，在疫情間扮演了重要角色。

卓溪鄉崙山村村長宋輝國回憶，當時不同部落輪流確診，因此他駕駛噗噗共乘車替居民代購生活用品，在疫情間扮演重要角色。(中時新聞網攝)

除此之外，噗噗共乘亦是偏鄉教師與學生的救星。卓溪鄉三民國中舉重隊教練詹依燃表示，在有共乘服務之前，學生來自不同部落，他必須開車分趟接送，舉重隊學生平時練習到晚上8點，學生到家都快10點，隔天還要一早6點到校，休息時間都被壓縮；曾於111年全中運舉重項目勇奪金牌的柯冠廷表示，沒有噗噗共乘的話上學會遲到，現在有了此服務，時間充裕，可以提早到校練習。

2021年9月，花蓮南部接連地震，多處路段及橋面斷裂突起，為卓溪鄉村落聯外交通重重一擊，導致外出採買或學生上下學的時間拉長，造成很多不便。儘管回家的路變得遙遠，噗噗共乘彈性調整服務接送村民及物資，繼續陪伴與支持卓溪震後的生活。

2021年9月花蓮南部接連地震，噗噗共乘彈性調整服務，擔任接送村民及運送物資的重要角色。(中時新聞網)

交通部公路總局局長陳文瑞指出，交通部科顧室試辦完共享運輸(噗噗共乘)服務計畫後，將計畫相關成果法制化，將服務轉型為《幸福巴士2.0》，期以永續「自助」經營。

卓清發展協會總幹事周振興表示，過程中每個單位與部會彼此協助付出，讓卓清協會得申請成為市區客運業者，永續經營共享運輸服務，才使《卓溪鄉幸福巴士2.0》成功落地。輔導團隊也協助整合企業社會責任資源，以多種面向挹注到服務，包含台灣郵政協會愛心里程補助、中華汽車候鳥計畫捐車、明台產險保險優惠、台灣宅配通經費等贊助。

守護偏鄉「行的權益」是交通部一直在努力的事，這些理念再不斷倡議、研擬、試辦、整合、法制化下，如今一步步藉由共享運輸服務，實現讓「偏鄉不偏」的目標。然而，要永續共享運輸服務需要不間斷的資源支持，因此需要社會大眾盡一份心力，一起守護偏鄉交通權益。唯有分享與付出，才能將愛的正循環延續下去。（交通部廣告）