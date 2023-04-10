台北市議會12日將開議，台北市長蔣萬安9日進行府會共識營，但20位國民黨議員參與，遭民進黨議員陳怡君批評是「抱火取暖」，因此與台北市政府發言人殷瑋槓上，陳怡君痛批，殷瑋的發言失職且失格，殷要搞清楚自己是發言人並非鷹犬。殷瑋則反駁，沒有具體指證的情況下被說是鷹犬，理性基礎上無法接受。

蔣萬安昨進行府會共識營，議會共61席次，扣除當選立委的王鴻薇外為60席，包含國民黨籍以無黨籍參選的曾獻瑩，國民黨共30席，府會共識營有20位國民黨議員出席。

陳怡君昨日批評，蔣萬安不敢和在野議員溝通，又何來共識？顯然是抱火取暖，吹哨壯膽、私相授受，且不尊重其他黨派的聲音；民眾黨議員陳宥丞則質疑，到底是府會共識營還是政黨共識營？為何其他黨派沒有相同的規格來安排共識營？

殷瑋昨晚回應，議員的指教如果有道理，似乎應該說給在中央執政的民進黨政府聽，民進黨取得中央執政權後，行政部門會召開「行政立法政策協調會報」，只和民進黨立院黨團開會。以2016年5月30日的第二次會報為例，會中「達成」4大類21項優先法案，還同意將「兩岸協議監督條例」列為優先法案。

殷瑋指出，議員的指教若合情理之處，市政府一定虛心接受，但此次共識營是由國民黨團書記長秦慧珠提議舉辦，北市府團隊非常高興有機會和議員同聚一堂，說明政策。若議會其他黨團願意提議舉辦，市府團隊也會把握向議員說明政策的機會，向議員請益。

陳怡君今早再炮轟，一位稱職的發言人是要能夠正確轉達蔣萬安和市府意見，而非加入個人情緒來發言，相當失職、失格，不適合在台北市政府內擔任發言人，「發言人是要能夠來溝通市政府和府會的關係，而非加速雙方關係的惡化，所以請殷瑋先搞清楚，你是發言人你不是鷹犬。」

殷瑋回覆，發言過程中不知道哪裡帶有個人情緒或意見，如果做得不夠，請議員指證，但若在沒有具體指證情況下被說是鷹犬，無法在理性基礎上接受。