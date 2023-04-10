自去年9合一大選後，全台縣市首長在4月4日迎來就職滿百天，TPOC台灣議題研究中心上週針對各縣市首長進行聲量調查，民眾黨籍的新竹市長高虹安有著極高的網路聲量，總計達217474則，位居全台22縣市長中第三。但TPOC表示，這主要來自她揭露前朝弊案或爭議議題，然而此舉也讓高的好感度偏低，在各縣市長中位列倒數第二。

TPOC指出，藉由QuickseeK快析輿情資料庫，分析自去年12月25日起，到今年3月27日止的網路輿情相關數據，可以發現，高虹安主要是在新竹棒球場重建議題累積大量聲量，像是1月5日和副市長蔡麗清召開新竹棒球場嚴重問題說明記者會，就創下2.2萬則聲量；1月16日有匿名粉專指出，民眾黨主席柯文哲表示，新竹球場挖開17個洞做檢驗結果全都不合格，也有1.1萬則聲量。高虹安也憑藉新竹棒球場相關議題，持續維持高討論度。

TPOC直言，高虹安因主攻前朝施政，成功讓媒體報導，但也因為主打爭議議題，在具有高聲量的同時，在網路上出現正反意見論戰，高虹安的網路好感度也出現偏低的情況，僅僅只有0.49，在全台縣市長中倒數第二，主因正是受到綠營支持者的抨擊。

TPOC指出，高虹安的好感度持續處於低檔，少數個別日子正面聲量超過負面聲量，表現也沒有很突出，此結果顯示檢討前朝施政固然重要；但同時還要能給市民願景，並以社群平台討論其他軟性議題，才比較能獲得較好評價。TPOC強調，選上地方首長後就不是「在野黨的候選人」，身為「執政者」應帶領城市向前邁進，才是百姓之福。