澎恰恰販售泡菜，期望早日償清債務。（紅心字會提供）

日前宣布販售泡菜的澎恰恰，今（10日）出席紅心字會公益活動，表示賣出一瓶就會捐贈10元。澎恰恰日前自責讓小孩成為「負二代」，今坦言皮皮替他擔保2000萬債務，因此不能拋棄繼承。

他透露皮皮過去曾埋怨，「他說過最重的話就是說要跟我切割，他忽然間從溫室遇到狂風暴雨」，他說後來皮皮跟他一起面對債務等問題後才理解他的為難處，「他懂我喊痛就是真的遇到問題了，知道我不是萬能的。」

澎恰恰說現在債務共6000萬元，為何從1500萬變成6000萬？他解釋之前有些債主在好友林秉文以PG TALK股票抵債時沒現身，事後才出面討債，「加之前的整共6000萬，以總數字來講減少很多」，他說不希望讓人認為他在博取同情，也坦言做生意不一定會成功。

他透露泡菜從6日販售到現在，一天最高營業額有10幾萬，澎恰恰期許將來一個月營業額能達200萬，「還是很難啦，食品主要還是要靠口碑」。這次投資多少金額？他笑說「我哪有錢」，表示投資有很多方法，這次主要是參與研發。