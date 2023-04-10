港星吳耀漢稍早傳出逝世消息，讓許多認識他的影迷相當不捨。他雖然未擔綱過主角，但是個無人不知的配角，除了會演戲，他對投資也很有一套。不過身家35億的他，從未想讓兒子繼承家產，背後原因全都來自於他的童年經歷。

吳耀漢的父親吳海霖是位香港富商，娶了4個妻子，其中吳耀漢是二房的幼子，但母親在9歲時就去世，導致他在家中的地位一落千丈，15歲就被父親送到英國獨自生活，並未過著富足的童年生活。然而，他卻在英國發現自己有表演的天賦，甚至就讀英國咸斯特戲劇學院，奠定他成為演員的基礎。

儘管如此，吳耀漢沒有在英國繼續他的演藝之路，因為當時華人演員很難在英國起色，且香港電影正蓬勃發展，他才回到香港。他靠著優秀的學歷、幽默的演技，加入香港演藝圈，但從沒當做主角的他，卻已成為觀眾喜愛的配角，他也曾表示自己只要能演戲，任何角色他都願意，而且他的片酬與名氣也跟之提升。

吳耀漢曾表示自己只要拍一部電影就會買一棟房，據說當時的片酬能買下價值100萬的別墅，並將買下的房子拿來出租，而這就是他身家能夠破億的秘訣。即使已累積35億身家，他卻從未給兒子吳嘉龍一毛錢，是因為成長經歷所致，他複製自己的童年生活給兒子，同樣15歲就斷絕經濟來源，並教導他想要什麼就得靠自己獲得。雖然看起來很殘忍，但吳嘉龍並未埋怨過他，反而欣然接受這種教育方式。

到了晚年，吳耀漢的身體狀況越來越差，甚至得了腎衰竭、白內障，常常需要醫院治療，即使2018年後就鮮少出現在螢光幕上，但他曾說過：「只要有人願意找我拍戲，我就會拍。」他甚至開玩笑說：「最好是找個躺在病床講笑話的角色給他」可見他對表演的熱愛。