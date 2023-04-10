法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8日結束訪陸、在回程途中接受外媒專訪，強調歐洲應該要堅守戰略自主，避免在台灣議題上陷入美陸之爭。外媒在專訪後記中提到，馬克宏其實對台灣及歐洲戰略自主有「更坦率」的發言，不過文章刊登前遭法國總統府刪除了這方面的報導。另外法媒指出，馬克宏也在專訪中強調「歐洲人需要醒來」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲歐洲對台灣議題要有獨立立場。

馬克宏8日結束3天在中國大陸的國是訪問，他在回程的總統專機上接受政治新聞網站「POLITICO」、法國《迴聲報》（Les Echos）專訪，他在訪談中相當坦率，強調歐洲應該要堅守法國帶領的「戰略自主」，成為第三強權，指出歐洲現在面臨的巨大風險在於陷入了「不屬於我們的危機」，這阻礙了歐洲打造戰略自主。

圖為馬克宏7日在廣東省長官邸與習近平茶敘。（圖／美聯社）

■對台議題 馬克宏要「歐洲人醒來」 不是跟隨他國議程

在有關台灣的議題方面，馬克宏說，矛盾的是歐洲人認為自己只是「美國的跟隨者」，「歐洲人必須回答的問題是：升級台灣（危機）是否符合我們的利益？不是的。更糟的是認為我們歐洲人必須跟隨這個議題，從美國的議題和中國的過度反應中獲得啟發。」

《迴聲報》摘錄了馬克宏有關台灣議題的更多評論，他說：「作為歐洲人，我們關心的是我們的團結…我們正向中國表明我們是團結一致的，這也是與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）聯合訪問的意義所在，中國人也關心他們的統一，從他們的角度來看，台灣是其中一部分，了解他們的思考方式很重要。」

他說：「我們為什麼要按照別人的步伐走？在某些時候，我們必須問自己感興趣的問題，中國想要走的步伐是什麼？它想採取侵略性的方式嗎？…我們歐洲人需要醒來，我們的首要任務不是適應世界所有地區、其他國家的議程。」

圖為馬克宏7日在廣東省長官邸與習近平茶敘。（圖／美聯社）

■馬克宏強調歐洲戰略自主 避免淪附庸 要成為第三強權

整個專訪中，馬克宏其實花了相當多篇幅探討歐洲戰略自主，他說歐洲在能源及武器上已經愈來愈依賴美國，現在必須專注於推動歐洲國防工業。他也建議歐洲應該降低對美元治外法權的依賴，「如果兩大強權的緊張關係升溫，我們不會有時間及資源資助我們的戰略自主，而我們將淪為附庸」，他認為歐洲應該在還有時間時，打造成為第三強權。

他也解釋，歐洲戰略自主是假設與美國有相近的看法，但無論是在烏克蘭、與中國大陸的關係、或是制裁議題上，「我們都有一個歐洲戰略」，他強調必須降低自己模式的風險，但不是依賴他人，同時盡可能整合歐洲價值。

圖為馬克宏7日在廣東省長官邸花園與習近平談話。（圖／美聯社）

■法國總統府刪掉馬克宏對台「更坦率發言」

值得注意的是，「POLITICO」在專訪後記中提到，專訪文章刊出前，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）照例要求「事先校對」文中所有馬克宏的發言後才能刊登，這項要求原本違反「POLITICO」的採訪政策，但是為了與馬克宏直接對話，「POLITICO」同意了。後記指出，文中所有引述確實出自馬克宏口中，但馬克宏對台灣、歐洲戰略自主等部分「更坦率」的言論最終遭到艾里賽宮刪除。報導指出，不只法國，許多歐洲國家政府都有「事先校對」要求。

「POLITICO」的後記受到華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印度太平洋研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）等多名專家關注與轉發，有網友表示相當感興趣他究竟說了些什麼。

Macron's office "insisted on 'proofreading' all the president’s quotes...as a condition of granting the interview...some parts...in which the president spoke even more frankly about Taiwan and Europe’s strategic autonomy were cut out by the Elysée." https://t.co/PeezhNOg76 — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) April 9, 2023