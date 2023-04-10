台中市新住民團體聯合會在豐原國小舉辦別開生面的「柬埔寨新年潑水節慶祝活動」，市議員周永鴻到場同樂。（市議員周永鴻提供／陳淑娥台中傳真）

台中市有超過6萬名新住民，以及超過10萬名移工，但目前除了東協廣場，沒有專門舉辦文化慶典或活動的場地，每逢節慶時尋覓場地十分不便。市議員周永鴻建議市府規畫專屬場地或調整閒置空間格局，讓新住民能有合適的慶祝場地。

台中市新住民團體聯合會昨在豐原國小舉辦別開生面的「柬埔寨新年潑水節慶祝活動」，市議員周永鴻也到場同樂，和許多新住民及新住民二代「新台灣之子」共同慶祝，享受過節氣氛。

周永鴻說明，柬埔寨潑水節是該國三大節慶之一，落在每年4月14日至16日。傳統上除了全家聚餐、整理家裡除舊佈新外，還會相互潑水和塗抹痱子粉，象徵去掉前一年霉運。雖然這次潑水節活動因為在學校禮堂少了潑水環節，但大人小孩互相往臉上抹上痱子粉，仍然讓活動充滿過年的歡樂氣息。

周永鴻呼籲，市府應為新住民和移工朋友規畫合適的節慶活動場地，同時加強協助新住民就業，多關心新台灣之子在校適應情形，讓新住民和新台灣之子們成為連結台灣和東南亞文化的橋梁。