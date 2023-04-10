近來國際詐騙案相當猖獗，許多台人被高薪誘惑騙去柬埔寨，卻淪為「豬仔」慘遭拐賣。國民黨立委王鴻薇今( 10 )日在臉書發文表示，去年有新聞指出緬甸、柬埔寨等5個國家是台灣詐騙案件的氾濫地區，但至今僅2國有類似司法互助機制，她要求外交部、法務部應針對有大量案件的地區、國家盡速擬定司法互助。

王鴻薇表示，國際間的互助合作、資訊交流，都影響著國際詐騙案件的救援進展，早在去年就有新聞指出，緬甸、泰國、柬埔寨、寮國和杜拜是主要台灣詐騙案件的氾濫地區，但至今外交部與法務部與這些國家都沒有建立司法互助機制。

曾協助救援多名受騙台人的「全球反詐騙組織」(GASO)去年8月表示，現在的詐騙手段五花八門、防不勝防，經常假借貸款、海外打工等名義將人綁走，並直接點名「不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜就絕對不要去」，稱台灣人在當地就是「行走的黃金」、「救出來的人遠比受困的人要少」。

王鴻薇進一步提到，前述五國中，僅「越南、泰國」有相關措施能助我方救人，其中越南有簽民事司法互助協定，泰國則是係於個案基於互惠原則進行司法互助，「其他通通都沒有」。

王鴻薇舉例，像日前靜宜大學女大生去緬甸，搞得人仰馬翻，最後卻虛驚一場，浪費社會資源。她具體要求外交部、法務部針對實務上有大量案件的地區、國家，能儘速擬定簽司法互助。

據法務部3月13日更新的「我國與各國/地區簽署司法互助條約/協定/協議情況」，我國與美國、中國大陸、越南、菲律賓等10 個國家簽署「民刑事司法互助條約、協定、協議」。