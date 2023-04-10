E Ink Kaleido 3 Outdoor以彩色印刷式電子紙技術為基礎，運用RGB色彩顯示原理，讓黑白的電子紙薄膜呈現溫潤的彩色顯示表現，具有4,096色，能顯示鮮明彩色圖像資訊與清晰的文字顯示效果，提供舒適不刺眼的彩色數位內容觀看體驗，顯示效果接近於彩色印刷的紙質看板。
面對歐洲許多國家因能源危機新設置限制數位看板營運時間的法規，E Ink Kaleido 3 Outdoor的超低耗電特性，可搭配太陽能板使用再生能源運作，無須從電網獲取電力，將可突破限電法規限制，取代高耗能的數位看板。E Ink Kaleido 3 Outdoor彩色電子紙用於戶外訊息看板可以快速動態更新資訊，相較於傳統紙質海報輸出看板，使用功能及環保特性亦大幅提升。
元太指出，最新E Ink Kaleido 3 Outdoor彩色印刷電子紙技術將於2023年4月19日至21日舉行的Touch Taiwan 2023中以戶外廣告及交通應用亮相，尺寸包括13.3吋、25.3吋、42吋等。
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