南韓總統府發言人並沒有提供進一步詳細的訊息。在該宣示的之後一天，南韓央行周二預計將維持利率穩定不變，可能為連續第二次保持利率穩定，以支援該國正在放緩的經濟。

南韓經濟嚴重依賴貿易和晶片出口；但在全球經濟放緩，鄰國中國需求低迷之下，南韓經濟一直在減速。而且在此前升息之下，當地消費者也一直在壓抑消費支出。

在總統府發布消息之後，周一早盤南韓的電池股和晶片股上漲，樂金能源解決方案(LGES)升2.8%，SK海力士大漲2.6%。