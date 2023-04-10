許多人聊天都喜歡加上語助詞「蛤」，一名男網友近日表示，身邊不少女生講話都喜歡把「蛤」掛在嘴邊，好奇為何這麼多人愛說「蛤」？對此，網友表示，不只女生，連男生也很愛用，但聽到這個字會感覺對方有不耐煩的意思，還有人說「蛤」已變成台灣特色，在國外很多人都用這招認出台灣人。

原PO昨天（9日）在Dcard指出，觀察到身邊女生講話都愛把「蛤」掛嘴邊，且除了「蛤」以外，還很常說「有沒有」，例如「蛤？你有沒有搞錯？」、「蛤？我跟你說不能再跟她見面了，有沒有」等。

文章曝光後，許多人認為不只女生，男生也喜歡講話加上「蛤？」，「大部分台灣人都會說『蛤』好嗎？而且通常都是無意識的」、「就傻眼和當下聽不懂啊」、「我如果打字打『蛤』，情況會是對方講話很白癡的時候，想讓他審視一遍自己說了什麼」。

留言網有中不少人表明不喜歡這用法，「超不喜歡別人跟我說蛤的，有種不耐煩的感覺」、「討厭那種明明有聽到又硬要蛤的」，甚至有人表示，在國外聽到「蛤」就能分辨出對方是台灣人，「蛤不是台灣人代表用語嗎？我在國外聽到『蛤』都馬上知道是台灣人」。