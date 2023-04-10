民族實中王若妍三分球7投中4生涯單場最多，攻下21分、6籃板、4抄截，獲選111學年JHBL冠軍賽MVP 。（高中體總提供）

111學年JHBL國中籃賽女甲級冠軍賽，衛冕軍北市民族多點開花，4人得分上雙，81比51擊敗老牌勁旅懷生完成3連霸，民族在預賽加決賽10連勝，並且跨季15連勝，也是繼台南永仁後，JHBL女甲史上第2支3連霸的學校。

JHBL決賽前10天扭傷腳踝，養傷多天才歸隊，且因仍未痊癒，決賽階段前幾場打打停停的民族175公分中鋒王若妍，在冠軍賽三分球7投中4創生涯單場最多，攻下21分、6籃板、4抄截，經媒體票選為冠軍賽MVP，賽後她說：「JHBL生涯最後一戰，肯定要跳出來扛下幫助球隊的責任，也想替我的好友章宸語完成連霸，加上我腳受傷期間，教練一直鼓勵，讓我更有信心，特別是外線出手，才有冠軍賽三分球不錯準頭的表現，但MVP這座獎項屬於全隊，應該要由大家分享。

王若妍之外，吳欣穎16分、9籃板、4助攻、3抄截，林念臻17分、6籃板、2助攻、4抄截，洪語暄16分、7籃板。

民族教練許秀勉說：「3名國三的三朝元老王若妍、吳欣穎、章宸語，終於同場跳出，特別是主控章宸語，之前肩傷未全好，決賽前5天也扭傷腳踝，前兩場免戰，第3場上場3分多鐘，準決賽對永仁，好不容易打20幾分鐘拿12分，狀況稍微回來，在她JHBL生涯最後一戰，原想好好表現，哪知第一節還3分3秒又傷了肩膀，緊急送醫，但隊支幫她贏球封后連霸，也算圓夢。」

JHBL從78學年上路，女甲級永仁隊史拿下10冠，包括93到95學年3連霸、98到102學年4連霸，以及104到106學年3連霸，高市七賢雖拿7冠排第二，但只在83到84學年2連霸，從未3連霸過，雲林土庫也曾在91到92學年2連霸，因此民族是JHBL繼永仁之後，JHBL史上第2隊完成3連霸的勁旅。

懷生繼複賽後，本季2連敗給民族，無緣隊史第3冠、亞軍作收，但已是球隊從106學年拿亞軍後，5年來在JHBL最佳名次，隊上「一姊」陳姿宸在民族針對性防守下，打出本季最差一役，隊友也跟著受影響，僅張子晴3記三分彈得18分，張善筑12分、13籃板「雙十」。