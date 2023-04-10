高雄金獅湖驚傳浮屍 4旬男明顯死亡 14:362023/04/10 中時 崔正綱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄金獅湖驚現浮屍，經確認死者為金姓男子。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄金獅湖驚現浮屍，經確認死者為金姓男子。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真） 高雄又驚現一具浮屍！今日下午1時許，金獅湖附近居民在湖面上發現一名男子在湖面上載浮載沉，嚇得趕緊報警求助。警消獲報到場打撈上岸，男子已明顯死亡。據悉，男子為44歲金姓男子，金男家屬昨日凌晨有向警方通報協尋，不料今日卻接獲噩耗，詳細落水原因仍待釐清。 據了解，金男家屬昨日向警方通報協尋，警方當時調閱監視器，發現金男在金獅湖附近出沒，今日下午1時38分許，附近民眾見到金男漂浮在湖面上，嚇得報警求助。警消獲報到場將其打撈，因身體特徵與家屬提供的資料吻合，經家屬確認為金男，詳細落水原因待釐清。 #浮屍 #金獅湖 #高雄 #明顯死亡 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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