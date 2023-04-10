高雄金獅湖驚現浮屍，經確認死者為金姓男子。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄又驚現一具浮屍！今日下午1時許，金獅湖附近居民在湖面上發現一名男子在湖面上載浮載沉，嚇得趕緊報警求助。警消獲報到場打撈上岸，男子已明顯死亡。據悉，男子為44歲金姓男子，金男家屬昨日凌晨有向警方通報協尋，不料今日卻接獲噩耗，詳細落水原因仍待釐清。

據了解，金男家屬昨日向警方通報協尋，警方當時調閱監視器，發現金男在金獅湖附近出沒，今日下午1時38分許，附近民眾見到金男漂浮在湖面上，嚇得報警求助。警消獲報到場將其打撈，因身體特徵與家屬提供的資料吻合，經家屬確認為金男，詳細落水原因待釐清。