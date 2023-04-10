台中市議員吳瓊華10日上午邀集相關單位於環河路三段、公園路口會勘，研議將分隔島退縮，讓車輛迴轉更順利。（台中市議員吳瓊華提供／潘虹恩台中傳真）

台中市議員吳瓊華指出，該路口慢車道分隔島長度較為突出，車輛迴轉時往往無法迴轉1次就成功，尤其大車往往要調整2至3次才能順利迴轉。（潘虹恩攝）

台中市烏日區環河路三段銜接台74線快速道路，也是民眾前往高鐵台中站的主要路徑，每天通行車流量大。（潘虹恩攝）

台中市烏日區環河路三段是車輛往來要道，然而車輛行經該路與公園路口欲迴轉時，常會卡到慢車道分隔島，無法1次迴轉成功，尖峰時段易造成交通阻塞，台中市議員吳瓊華10日上午辦理會勘，研議將分隔島退縮，讓車輛迴轉更順利，交通局將與養工處盡速辦理後續規畫及施工。

吳瓊華10日上午邀集交通局、養工處、烏日區公所及烏日警分局等相關單位於環河路三段、公園路口會勘。吳瓊華指出，環河路三段是車輛往來的交通要道，不但銜接台74線快速道路，也是民眾前往高鐵台中站的主要路徑，每天通行車流量大，尤其上、下班等尖峰時間，車流量更是爆棚。

吳瓊華說，由於該路口慢車道分隔島長度較為突出，有民眾反映，車輛迴轉時常常卡到慢車道分隔島，導致無法迴轉1次就成功，只好不斷後退、往前再調整，尤其大車往往要調整2至3次才能順利迴轉，於是邀集相關單位會勘改善，研議將慢車道分隔島打除退縮，讓往來車輛能「1次到位」避免造成交通阻塞。

台中市政府交通局表示，地方反映於環河路三段東行近公園路口迴轉時，難以1次完成迴轉，影響路口紓解效率，經相關單位現勘後，將適度退縮快慢車道分隔島；由於該路口常有大貨車行經，為了提供足夠空間，預計將分隔島退縮約20米長，以利車輛迴轉往環河路四段方向，該路口相關號誌會一起後移，交通局與養工處將盡速辦理後續規畫及施工。

湖日里里長楊來成表示，該路口要迴轉「實在很難轉」，加上上、下班時段車流量多，容易造成塞車甚至車禍，過去經過多次會勘都沒有消息，如今終於可以改善，希望慢車道分隔島退縮後，行經車輛可以比較好轉又安全。