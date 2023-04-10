馮淬帆（左）最後一次跟吳耀漢碰面，是拍攝電影《五個小孩的校長》。（馮淬帆提供）

香港資深演員吳耀漢9日驚傳病逝，享壽83歲，他生前演出多以喜劇片深植人心，塑造了許多令影迷難以忘懷的經典形象，其中以1980年代「福星」電影系列為代表作，與洪金寶、馮淬帆、秦祥林、苗僑偉、曾志偉和岑建勳被稱為五福星，拍攝《奇謀妙計五福星》、《福星高照》、《夏日福星》等片，更曾兩度提名香港電影金像獎最佳男主角。

今詢問共事多年、已來台定居30年的馮淬帆，他難過表示：「我們的往事講不完，只能說在電影圈裡面，他是我極少數的朋友，人本身很風趣，不只給觀眾歡樂，我們幾個人當中他最常帶給大家歡笑，總在片場搞笑，我們很有感情，雖然沒常聚但他很關心我，聽到新聞我非常感傷。」兩人最後一次碰面，已是9年前在香港客串演出電影《五個小孩的校長》。

吳耀漢出生富裕家庭，曾到英國留學攻讀戲劇，畢業後參演過BBC劇集，認識現在的老婆，後於70年代回香港發展，夫妻倆共同經營理髮店，金馬演員金燕玲是他店裡客人，把他引薦加入香港TVB，再從幕後慢慢轉到幕前。直到2019年，吳耀漢受訪時透露自己患上腎衰竭，決定停工休養身體，生前最後一部上映作品為電影《風再起時》，飾演女主角杜鵑的父親。