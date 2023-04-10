台灣高檢署

台灣詐欺猖獗，甚至日趨暴力化，衍生出詐團對求職者囚禁凌虐案，台灣高檢署自去年6月起，指示全國檢警調嚴加查緝，迄今已自國外救回442名台人，至於「假投資詐騙案」共查獲查獲70餘件，查辦被告300餘人，犯罪不法所得台幣35億餘元，將要求檢警調對相關案件應從嚴速辦，依法聲押，起訴時求處重刑。

高檢署表示，據統計，電信網路詐欺涉及境外人口販運案件由2022年9月104件、被告219人、被害人384人，今年3月已降至32件、被告64人、被害人64人；電信網路詐欺涉及境內私行拘禁案件由今年1月40件、被告105人、被害人179人，降至今年3月25件、被告98人、被害人93人，案件數已有顯著下降。但檢警調仍將持續擴大打擊面，強化數位鑑識，以查獲金流、人流及被害人拘禁地點為目標，積極溯源，以遏止相關犯罪。

高檢署表示，針對假投資詐騙，高檢署分別於去年7月及今年2月間，指揮檢警調發動2波專案查緝，總計查獲70餘件，涉嫌被告300餘人，犯罪不法所得達台幣35億餘元。將持續規畫「網路投資詐騙」專案查緝，並公布詐騙手法，提醒民眾，避免受騙。

高檢署強調，電信網路詐騙犯罪係以網際網路（詐欺網站、網路社群媒平台廣告）、電信工具（電信門號、簡訊、黑莓卡）、金融帳戶（人頭帳戶、網路銀行、虛擬帳號、電子支付、第三方支付）及虛擬通貨用以實施詐術及洗錢，因該等工具多具暱名性，並多為跨境犯罪，致檢警調查緝困難。

因此高檢署已與通傳會、金管會及數位發展部建立打詐聯繫窗口，復邀集檢警調、行政主管機關及民間團體召開研商會議計20次，共同討論具體可行之防制策略。

高檢署表示，檢警調9次專案查緝，共扣得逾22億元不法犯罪所得，並多次要求檢警調辦案時，注重犯罪不法所得之查扣，以剝奪被告利得並填補被害人損失，全面保障民眾生命及財產安全。