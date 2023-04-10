何篤霖（左）、陳亞蘭。（JET提供）

「金鐘視帝」陳亞蘭主持JET《命運好好玩》，被命理老師鐵口直斷她是欠保養、閒不下來的「工作狂勞碌命格」。陳亞蘭也吐露之前因為太過認真又忙碌，還有長期睡眠不足，前陣子被診斷心臟出問題，因心律不整要吃藥兩個月來觀察控制。

陳亞蘭說，以前爬高蹲低或是拍攝武打戲都僅僅休息一下就接著來，久了之後，發現毛病一堆漸漸浮現，所以現在開始對保養非常重視，認為保健品一定要好好挑選，吃對才有效，要選擇能幫她把行動力攬牢牢固緊緊的才安心。

星座專家提到，將生命奉獻給工作的第一名星座是太陽、月亮上升的天蠍座，而陳亞蘭的星座正好就是天蠍座，她聽了老師的分析後頻頻點頭說準，「我相信事情只要認真做就會有好的回饋，所以做任何事都盡心盡力，更務求完美」。

命理老師透露如果陳亞蘭想買房子，年底會是很好的機會，因為股市跟房地產有遞延的時間關係，2023年是很適合投資房地產的生肖是屬虎、蛇、馬、羊、狗、豬的朋友，其中正好有陳亞蘭的蛇屬性，老師表示這2年特別適合買賣房地產，跟土地相關的都不錯，可以多多物色適合的物件。