李姓犯嫌擁槍自重，龜山警未費1槍1彈，順利逮人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

明仁會高調辦春酒惹議，桃警連續掃黑1個月，共查獲違反組織犯罪防制條例等各類刑案，將701人送辦，其中龜山警分局查獲李姓男子持有非制式MP5衝鋒槍1把、非制式手槍1把等槍械，除依法送辦，也會進一步釐清槍械是否涉及刑案和追查來源。

桃警掃黑1個月起獲衝鋒槍 逮701人送辦

桃警3月9日至4月8日配合警政署「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，專案臨檢轄內黑道幫派據點、酒店、KTV、電子遊藝場及網咖等治安顧慮場所，並強力約制黑幫春酒宴會等公開活動，積極蒐報黑幫成員犯罪事證，全力檢肅掃蕩，強勢壓制黑幫囂張氣焰。

1個月來共動用5001名警力、臨檢1937處，並報請市府裁罰81件，約制轄內黑道幫派餐會活動取消3場，查獲涉強盜及妨害自由案36人、組織犯罪案7人、故意殺人案7人、電信網路詐欺案197人、洗錢防制案29人、賭博案77人、毒品案246人等各類刑案共計701人，查扣贓證物計有改造槍枝7枝、子彈68發、各級毒品總重達9.19公斤。

其中龜山警分局日前獲報李姓犯嫌擁槍自重，持有大量槍械包括非制式MP5衝鋒槍1把、非制式手槍1把、AR9模擬衝鋒槍、子彈數10顆等，經長期偵蒐，報請台北地檢署指揮，在3月22日收網到李嫌住處逮人，過程中李嫌一度逃到防火巷內，所幸他並未持械拒捕，警方未費1槍1彈，順利逮人，並起出毒品安非他命1包、吸食器1組等，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

另外，竹聯幫明仁會林口分會葉姓組長等5人，僅因細故就持球棒痛毆對方，強迫交付現金及手機，還持續恐嚇騷擾，桃園分局報請桃檢指揮，3月22日在龜山等處查緝葉嫌等到案，並查扣本票2紙、起出彈簧刀、西瓜刀、鐵棒、鋁製球棒等證物，全案移請桃園地方檢察署偵辦。

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