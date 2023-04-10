婦人宣稱領150萬元買車，所幸銀行員察覺有異報警，成功幫婦人守住老本。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣中興新村68歲張姓婦人半年前加入Line股票投資群組，自稱蔡老師股市達人通知她抽到2家公司共3張股票，宣稱花150萬元買入可賺大錢，她信以為真，還教她對外聲稱領錢買車，以免因詐騙猖獗遭行員問東問西，錯失買入時機；所幸銀行員察覺有異報警，警員苦口婆心勸說婦人驚覺遭騙守住老本。

台灣銀行中興新村分行4月6日報警，指稱68歲張姓婦人需稱要幫兒子買車，打算提領150萬元現金，由於詐騙集團橫行，行員詢問其家人是否知情？婦人急著領錢，要行員別問太多，接著才吐實要買股票，行員提醒她可能遇到詐諞，婦人不相信，擔心錯失普票買入時機，不斷要行員動作快一點，行員急忙報警。

警方獲報到場，詢問得知婦人半年前加入Line股票投資群組，群組宣稱有知名股票要增資，近期要公開申購，若抽中每支股票可賺大錢，不久股市達人蔡老師通知她抽中股價66萬元的2張、股價12萬元的1張，總計要144萬元，要她領150萬元購入，遊說「中簽率0.1 ％、報酬率四成」，讓婦人心動衝銀行領錢，多人勸說「先讓警察幫你查蔡老師，別急著給錢」，成功攔阻婦人受害。

中興分局長侯興龍提醒，不聽信來源不明資訊、不加可疑投資群組、不使用有疑慮且保證獲利APP與投資平台，就能遠離投資詐騙，建議民眾若有疑問也可以可撥打165反詐騙專線諮詢。