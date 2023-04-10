嘉義市率全台之先，自編預算為國二男學生施打九價HPV疫苗，今蘭潭國中率先打開，有男同學嚇到皺眉頭。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠協助安撫學生的情緒。（呂妍庭攝）

嘉義市率全台之先，自編預算為國二男學生施打九價HPV疫苗，今校園正式開打。（呂妍庭攝）

嘉義市率全台之先，自編預算為國二男學生施打九價HPV疫苗，今校園正式開打。（呂妍庭攝）

嘉義市率全台之先，自編預算為國二男學生施打九價HPV疫苗，凡設籍或就讀嘉義市公私立國二男學生皆可免費施打，人數約1300人，今蘭潭國中率先打開，多數男同學全程氣定神閒，也有怕打針的男學生嚇到撇頭、遮眼不敢看，嘉義市衛生局說，接下來還有14家合約醫療院所會提供接種服務，希望衝高接種率達9成以上。

率全台之先 嘉義市國二男學生免費打九價HPV疫苗

今蘭潭國中率先打開，接種男學生數約占全校國二生85％，嘉義市長黃敏惠強調，有限預算要下做更有意義的事，感謝市議會支持提案，讓全市國二男學生跟女同學一樣享有公費9價HPV疫苗施打服務，以一劑6000元，半年接種2劑換算，這項措施可為學生家長省下1萬2000元預算。

黃敏惠強調，重點不在價錢，而是在價值，尤其這項措施是經過許多專家建議，衛生局仔細評估後才推動，選擇九價HPV疫苗也是考量到疫苗的成熟度，不夠成熟不會打，至於入校施打除公立8所國中，還有轄內私校、特教學校等，要盡可能努力照顧所有孩子。

衛生局長廖育瑋表示，HPV是一種DNA病毒，主要感染人體的表皮與黏膜組織，不論男女皆有約8成的機率接觸HPV病毒，臨床研究證實持續性感染HPV引發的相關癌症，在女性可能引發子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等；在男性則為頭頸癌、肛門癌及復發率極高的生殖器疣即菜花。國際實證也顯示，施打HPV疫苗後產生的HPV病毒保護力是持續有效的。

台灣兒童感染症醫學會指出，HPV病毒從女性傳染給男性機率，比男性傳給女性更高，也就是說，男性被傳染風險較高，加上男性並沒有如女性子宮頸抹片般的常規篩檢，不易提早發現HPV相關癌前病變，因此呼籲9至14歲男女生都應依醫囑施打HPV疫苗，提早降低暴露在HPV感染的風險。

衛生局指出，今年接種的國中男生限出生日期為民國97年9月2日至民國98年9月1日就讀本市及設籍嘉義市的學生，即日起安排台中榮民總醫院嘉義分院及衛生福利部嘉義醫院醫護團隊入校施打第1劑，間隔6個月後再接種第2劑，非就讀於嘉義市國中的在籍不在學男生，衛生局將寄發接種通知單至學生戶籍地，可以規定時程內持通知單、同意書及健保卡至合約診所施打，至於就讀嘉義市在學國二生如錯過校園接種期程，也可以持相關文件至合約診所補施打。