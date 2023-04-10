簡榮宗宣布投入新北市第12選區立委選舉。（王揚傑攝）

基隆市長謝國樑到場力挺簡榮宗。（王揚傑攝）

前交通部長葉匡時、立委吳怡玎大力推薦簡榮宗。（王揚傑攝）

簡榮宗宣布投入新北市第12選區立委選舉。（王揚傑攝）

國民黨智庫召集人簡榮宗今（10）日舉行記者會，宣布投入新北市第12選區立委選舉，基隆市長謝國樑、前交通部長葉匡時、立委吳怡玎及多位在地里長到場力挺，國民黨智庫執行長柯志恩、前總統府副祕書長羅智強也錄製影片支持。簡榮宗強調，七星區需要一個真正的區域立委，「選對人，才找得到人」。

簡榮宗痛批，過去這6年多來，民進黨在中央執政，除了將黑手伸入學校、媒體，更透過安插自己人馬，讓獨立的監察、司法機關喪失原有的公正性；還利用國家資源豢養網軍，打壓言論自由、攻擊在野黨，對於民生議題卻提不出解方，缺水、缺電、缺疫苗、缺蛋，農產品外銷不了、價格崩跌，唯有強而有力的立委監督以及國民黨重返執政，是唯一能讓台灣人過好日子的機會，他具有法律以及財經專業以及豐富的歷練，自信能扮演好立委角色。

簡榮宗說，七星區連續兩屆沒有國民黨籍的立委，上屆的黃國昌勤於在立法院開記者會討論各地弊案，創造全國聲量，像是不分區立委；本屆的賴品妤不是裝萌，就是忙於至各地輔選，民眾很少見到她；導致七星區在交通、長照、國土規畫以及產業升級，仍然落後其他地方，所以「選對人，才找得到人」。

謝國樑表示，半年前選舉期間，別人誣指謝洗錢時，只有簡榮宗為他出面反駁釐清事實，在他最需要的時候力挺並澄清疑慮，所以今天他來報恩。簡榮宗是瑞芳出生，汐止長大，相信未來一定可以把更多的產業也帶入到汐止，汐止和基隆很近，現在五堵也要推動就業基地，希望能夠跟汐止做緊密的合作。

葉匡時痛批執政黨，這8年來帶給我們是缺水、缺電，現在又缺蛋，最糟的就是缺德，沒有用心好好的為人民服務，我們今天要一個立委，就是真正有心、有品德的人，能夠在地方為民眾服務，發揮善良的精神，所以我們要全力支持簡榮宗。