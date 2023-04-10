前總統馬英九日前因搭乘大陸國航赴陸與回台，引來民進黨的批評。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日受訪透露，會選擇搭乘國航而非華航去大陸的原因，跟機位和財源有關。

蕭旭岑今在廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚訪問時表示，他們在今年農曆年時就，已在籌畫馬英九的訪陸行程，當時兩岸之間只有4個航點、航班非常少，訪問團一行人有40到50人，訂的票數又非常多，在財源有限的前提下，大陸國航的票價與機位數較有競爭力，因此就選擇了它，「這是現實」。

主持人黃暐瀚問道，在與馬英九規畫行程時，真的都不知道總統蔡英文要出訪、時間也剛剛好嗎？蕭旭岑則回應，他們是市井小民，事前根本不會、也不可能知道蔡英文會出訪這種機密。

另外，蕭旭岑還提到，他相信只要蔡英文遵守憲法一中原則，兩岸關係就絕不會那麼緊張，陸方也會給予善意的回應。蕭旭岑並強調，馬英九這次訪問大陸，也是為了將兩岸連接起來。