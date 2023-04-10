在大戶及散戶勇於追高的螞蟻雄兵力挺，以及近期不少法人多調降上市櫃公司今年獲利預估，卻大幅上調目標價下，今天台股指數延續上周五漲勢，雖然台積電(2330)及聯發科(2454)等收黑，股王信驊(5274)與祥碩(5269)、創意(3443)、緯穎(6669)，以及即將在本周舉行法說會的股后大立光(3008)等千金股同步收高，緯穎更亮燈漲停作收，搭配中小型股叡揚(6752)、虎門科技(6791)、今國光(6209)、冠星-KY(4439)、慧友(5484)、金雨(4503)、沛波(6248)、旭暉應材(6698)、三陽工業(2206)、泰詠(6266)、立康(6242)、商之器(8409)、宏碁資訊(6811)強攻漲停板作收，助攻台股指數開高收高，不過，雖然螞蟻雄兵力量大，台股在普遍沒有便宜股票下，觀望氣氛濃厚，成交量明顯萎縮，終場加權股價指數約15876.17點，上漲39.67點，成交量約為1790.7億元；OTC指數為214.29點，上漲1.27點，成交量約696.66億元。

今天盤中上市各類股以機電類股表現最佳，上漲2%，其次是資訊服務類股及電腦周邊設備類股，分別上漲1.75%及1.63%，表現較差者為電線電纜類股、生醫類股及玻璃類股，其中電線電纜類股下跌0.7%，生醫類股下跌0.68%，玻璃類股下跌0.39%，電腦設備類股下跌0.72%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股、上漲4.4%，表現最差為生醫類股、下跌0.86%。

就技術面來看，今天台股延續上周緩漲格局，終場上漲39.67點，以15876.17點作收，不過指數雖然收高，但居高思危的氣氛濃厚，成交量明顯萎縮；近期台股在15700點至15950點間形成楔型，向上突破在即，然而成交量並未跟上，而且上半年產業景氣普遍不明，難以推動股價大步向前，因此多方雖然躍躍欲試，一旦短線股價越過16000點，建議反向操作，不建議追價；預估本周指數區間看15600點至16000點。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股目前呈現「箱型整理」架構，指數區間約在15600-16000位置，高檔區16000點以上遇到頸線反壓，15600點附近是短線月線位置，兩者均具備實質壓力和支撐角色。未來最重要指標股應該是台積電和中興電，前者代表半導體多方指標，後者代表節能重電指標，目前多方占上風。全球通膨狀況未改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數相對強勢，未來走勢成多空指標，目前中線仍偏多。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，美股3月以來震盪向上，有利台股維持偏多格局，由於美國聯準會升息循環接近尾聲，預期5月後將停止升息，股市持續評價修復的資金行情，資金仍在AI/IP、電動車、減碳儲能、生技等族群輪動，但短期股市將呈現震盪走勢，在電子業各次產業庫存逐步調整告段落後，有機會展開另一波漲勢。

鄭文賢指出，現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括立積、十銓、信驊和譜瑞-KY最具指標。另外次產業部分，重電和DRAM股可觀察，包括華城、南亞科和晶豪科是觀察重點，操作不躁進，逢低布局原則。台股中期幾個重要變數，其一、美元指數和新台幣強弱？將影響資金移動方向，短線美元轉強。其二、美國聯準會FED何時停止升息和降息？目前推估2023年底前都不會降息，密切觀察。其三、台股進入第二季卡位行情，觀察人氣股走勢，包括陽明、大亞和華邦電走勢。