泰安產物保險公司與台師大心理諮商團隊自2009年即啟動產學合作，關懷偏鄉原住民學童的教育與身心發展，今天舉辦第15年合作簽署儀式，持續執行前進校園心諮專案「超前部署酒駕預防：逆境青少年輔導計畫」。

根據國外研究，14歲前就有不當飲酒行為者比20歲以後才開始的人，長大後對酒精依賴性高出4倍。另有研究指出，在青少年不當飲酒行為的預防上，以透過學校協力最具影響力。

對此，台師大教授王麗斐及其團隊發展輔導方案，從「因」介入、提早預防，建立「以學生為核心、導師與輔導教師相互支持、引領家長及全校一起參與」的生態輔導新模式，強化逆境青少年的情緒調節與自我管理能力，以利預防未來發生不當飲酒與酒駕的風險。

台師大表示，這項產學合作計畫在過去十年間，定期以諮商心理師駐偏鄉學校輔導青少年，第一所輔導的國中畢業生升學高中職（不輟學）畢業率從17％提升至78％。2020年起，更進一步擴大專案規模至台東、花蓮、宜蘭及台北等地的四所國中，培育輔導老師紮根於校園。

王麗斐提到，透過學校系統的力量，穩定陪伴這些身處逆境或已經出現不當飲酒徵兆，需及早關懷的青少年，培育他們「保護自我、拒絕誘惑、提升容挫」的能力，防範未來成為酒駕高風險群的可能。兩年下來已有80位學生參加，成效頗受學校師生肯定。

台灣師大副校長宋曜廷表示，根據法務部統計，近年來在公共危險罪之件數中，其屬不能安全駕駛罪的件數，每年均占9成之多。酒駕已經構成國人身家性命嚴重威脅，又酒駕的再犯率至少兩成以上。

這項計畫邁入15年，台師大與泰安產物保險公司向社會大眾呼籲，酒駕預防應從強化青少年「心」的正面力量開始，並持續以更前瞻性、永續的思維，來實現超前部署酒駕預防的理念。

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