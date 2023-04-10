男神彭于晏獲邀擔任知名酒品代言人，詮釋「人生是場飛翔」的品牌宣言，他在品牌微電影中講述突破困境後攀向巔峰的故事，相當激勵人心，其中「飛翔前的第一躍總是最難的，我選擇大膽邁出去」這句話，呼應了他的演藝生涯，3月底剛過41歲生日的他，不論是戲劇、電影或歌唱總是勇敢嘗試。

身為專業演員，從電影《翻滾吧！阿信》的體操選手、《破風》的自行車選手、《緊急救援》的消防隊員，彭于晏不斷挑戰體能極限、打破框架，展現無所畏懼戰勝自我的積極態度。其實彭于晏小學時移民加拿大，在異鄉生活時，也遇到不少生活難題，但他堅持想給家人幸福的願望，熬過蟄伏期後，事業一飛沖天，從大男孩變身為國際巨星，真實的演藝事業完全體現「人生是場飛翔」的精神。

在夏永康執導的微電影中，彭于晏面對重重關卡，在外界不看好的情況下，與內心的恐懼直球對決，選擇勇敢一躍，飛向成功。而在現實生活中遇到難關，彭于晏也堅定的表示：「人生是一場很長期的體驗，你要不停地過關、有勇氣和大膽的踏出第一步。」

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