北市一名男子阿章（化名）與妻子合開公司，由阿章擔任負責人，妻子則在旁處理大小事，未料一名徐姓女經理竟與阿章發生婚外情，還趁午休在辦公室接吻、摟抱，讓阿章妻子怒向徐女提告求償。台北地院審結，判徐女須賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，與阿章結婚20餘年，2006年間兩人共同成立一間公司，由阿章擔任公司負責人，她則為監察人，以夫妻身分參與公司大小事務，但在公司任職滿5年的徐姓女經理竟與阿章不當交往，還於2022年11月間趁午休在辦公室內發生牽手、摟抱及接吻等親密行為，讓她大受打擊，故依法向徐女求償80萬元。

對此，徐女辯稱，她僅是進入辦公室拿取便當，遭到阿章性騷擾，認為阿章明知道辦公室有監視器，仍對她做出該些行為，且她為此被阿章妻子控告，還遭公司資遣，多次向阿章妻子道歉都未獲原諒，也讓她不禁懷疑是遭到仙人跳，希望法官能考量她現階段靠失業津貼生活，阿章妻子請求的賠償金額實在過高。

台北地院審理時，法官認為，監視器畫面中可清晰辨識徐女與阿章有親密擁抱、接吻及牽手，足以認定2人有超越朋友社交行為的不正當往來，況且肌膚之親，已非社會通念下配偶所能容忍的範圍，達到破壞阿章夫妻婚姻生活美滿的情況，認為阿章妻子向徐女求償有理，酌情後判徐女須賠償10萬元為適當。可上訴。