為幫助國內電動車產業發展，擴大跨法人及跨域技術的整合，工研院攜手63家產官研代表召開台灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟（以下簡稱「車輛電能補充聯盟」）會員大會，聚焦3大電能補充議題，包括：雙向充電的標準確立、充電管理的雲端整合、電動機車共通電池國際規格的趨勢研析，期以集結眾力，共同打造國內電動車產業生態鏈，提供消費者更方便、友善的充電環境，加速臺灣智慧運輸的發展。

工研院協理暨車輛電能補充聯盟主席胡竹生表示，在各國淨零政策推動下，全球電動車市場攀升，台灣對電動車的需求亦順勢成長。為整合國內電動車充電產業的資源，工研院攜手產官研共同聚焦國內3大充電議題，以利推動我國電動車充電基礎設施在技術、驗證與營運3方面健全發展，強化產業競爭優勢。

我國機車密度為全球第1，全台機車登記數量逾1400萬輛，機車上下游產業鏈完善，且電動機車換電系統發展歷史及規模皆遙遙領先全球。胡竹生指出，因應全球運具電動化趨勢，國際汽車廠也積極發展電動車產業，針對電能與電網之間，雙向充電的國際規範導入，將有助於我國後續建立電動充電樁場域的電力調節及與綠電環境等配合，可建立另一個移動式儲能大系統。

此外，為避免里程焦慮，電動車車主手機常需下載多個充電站點查詢APP，非常不便。有鑑於此，工研院整合綜效推動「充電漫遊服務」，透過充電漫遊系統溝通標準，可整合各廠商之充電站訊息、詳細記錄等，為車主提供更一致的使用者體驗。同時針對充電樁生態與資安議題，會中也聚焦相關介面的網路安全要求，避免駭客遠端關閉充電樁或用以竊取資料與電力，以利保障營運商、車主的資料安全。

車輛電能補充聯盟由國內橫跨63個產官研單位組成，包含由工研院等3家公協會、18家車廠與整車代理商、9家電能營運商及遠傳電信服務商等，目的是要凝聚國內電動車相關業者在充電介面發展的共識，整合充電產業資源等，期許建立電動車產業的技術交流與合作平台，推動國內電動車充電設施的技術、法規驗證與營運發展等，以利建構電動車充電產業生態鏈與整合相關政府政策建言參考。