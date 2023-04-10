屏東市歸來慈天宮秉持媽祖悲天憫人之心，今年將捐出500盞燈位，捐為植物人照養費用。(林和生攝)

歸來慈天宮主委(左)蔣家煌主動認捐十盞燈，響應公益。(林和生攝)

「啊，歸來，點一盞廳下的火，啊！輕輕唱一首歌，送給離家的朋友添燒暖。」屏東客語歌手彭佳霓與姐姐金曲歌后彭佳慧的合唱歌曲「歸來」，特地在母親節前夕，送給植物人及家屬，且為歸來媽響應公益點燈揭開溫暖序幕。

屏東市歸來慈天宮長年熱心公益，秉持媽祖悲天憫人之心，第三年捐出500盞燈位，民眾認助1000元支持植物人服務，即可為親人點一盞平安燈。廟方主委蔣家煌說，創世屏東院在歸來落地生根，讓植物人獲得良好的照顧，身為歸來地方信仰中心，責無旁貸的應該幫助創世，歡迎鄉親朋友一起響應，自己也掏腰包捐助10盞。

62歲戴姓婦人因車禍成為植物人，女兒一肩扛起照顧重責，但長期下來，耗盡積蓄仍不敷使用，生活陷困；經轉介入住創世屏東院，終於舒緩經濟壓力。但逢新冠疫情，安養院未開放探視，母女已3年無法相聚，目前疫情趨緩，女兒終於帶著虔誠信奉媽祖的媽媽，前往慈天宮參拜。

彭佳霓表示，第一次到訪植物人安養院，很開心用歌聲撫慰植物人及家屬，良善的事需要更多人加入，邀請大家為自己及家人點燈祈福，也把愛分享給植物人家庭。

創世屏東院目前安養56位植物人，院長林艾樺說，因尿布、看護墊等衛材需求量大，目前推出「慈兔植愛、祈福點燈」活動，預計募集5萬片尿布，凡認助1000元支持100片尿布，就可在歸來慈天宮點亮一盞「平安燈」，亦可每月300元，定期定額捐助植物人尿布，讓愛細水長流。