才出生一天的女嬰，因嘔吐、腹脹而難以餵乳被診斷出罹患先天性小腸閉鎖症，澄清醫院小兒外科主任林雨利表示，該女嬰空腸和迴腸交接的通路阻塞，緊急手術先打通阻塞處，並施作暫時性人工肛門，以利女嬰的營養吸收；林雨利強調，小腸閉鎖症是新生兒常見的腸阻塞疾病，必須在48小時內施以手術，否則1周內嬰兒有可能死亡。

此位新生女嬰經上消化道攝影檢查，發現她的空腸和迴腸的外觀很奇特，近端的空腸相似小小氣球鼓脹，遠端迴腸卻是無法顯影，診斷為小腸閉鎖症。

林雨利表示，空腸和迴腸之間的阻塞，約有 80％的病人可以發現有腹脹的情形，而且可能看見膨脹阻塞段的腸子有主動蠕動，嚴重腹脹會壓迫橫膈而造成呼吸窘迫。由於該女嬰的空腸和迴腸之間被膜狀阻塞，經手術後讓空腸和迴腸暢通，但由於兩端的口徑差太大，猶如從十線車道要通向一線車道，還是會發生壅塞，因此從空腸部位做人工肛門，人工肛門開在腹部。

林雨利說，施做人工肛門最大好處是使病童能盡快進食，以支持身體成長。初次手術後兩個月關閉人工肛門，讓遠端迴腸能慢慢「拓寬」腸道，以承受空腸擠進的食物，這樣的想定是成功的，雖然術後病童仍有嚴重腹脹，但不到一周即能順利排便，並於三個月後空腸和迴腸完全暢通，經兩年來的觀察，該小女嬰發育正常。

先天性空腸迴腸閉鎖，是小腸閉鎖症不同部位的一種，其閉鎖型態多種，該女嬰是屬於膜狀阻塞，近端空腸和遠端迴腸的腸段肌肉有相連，但腔內有一層黏膜的橫膈膜完全分隔，如果未及時手術打通，是會有生命的危險；至於先天性小腸閉鎖症的原因，至今還不是很清楚。

林雨利強調，小腸閉鎖症是新生兒常見的腸阻塞疾病，發生率大約3000個嬰兒之中會有1例，這類病灶臨床多以吐奶、腹脹表現，若延宕治療，1週內嬰兒有可能死亡，必須在48小時內施以手術。