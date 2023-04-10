●日圓

周一亞洲盤中，日圓兌美元貶值0.4%，報132.70日圓，延續上周五的跌勢，當時數據顯示美國3月就業增長仍具韌性。

日圓兌歐元跌逾0.5%，報144.635。日圓兌英鎊跌約0.3%。

瑞穗分析師出具報告指出，儘管通膨和利率大幅升高，但美國勞動力市場仍然強勁增長，帶動美元兌日圓走強。歐元區、英國和澳洲等地的公債殖利率將跟隨美國債息走高，他們的利差不會大幅擴大。而在日本，相對之下，債息利差將受到較較大的影響。但報告也指出，除非周三美國公布的消費者物價指數意外攀升，否則美元兌日圓進一步上漲的空間有限。

美國勞工部上周五公布3月非農就業新增23.6萬人，與1月（新增47.2萬）和2月（新增32.6萬人）數據相比持續放緩，並創下2020年12月以來新低，但大致符合市場預期。此外，3月失業率降至3.5%，低於市場預期，儘管薪資增長創下近兩年新低。

日本央行新任總裁植田和男（Kazuo Ueda）周一正式上任，外界普遍預期他目前仍將保留大規模激勵措施。植田將於日本標準時間晚上7點30分發表就職演說。

周一許多歐洲市場、香港、菲律賓以及澳洲與紐西蘭因為復活節假期仍然休市。

●其他貨幣

在今天淡靜的國際匯市中，紐西蘭元急貶成為另一個引起關注的焦點。

美中兩國因為台灣問題而升高的緊張關係，使紐元和澳元這類對風險較為敏感的貨幣首當其衝。中國是紐澳兩國主要的貿易夥伴。

在台灣總統蔡英文上周訪美並與眾議院議長麥卡錫會談返國後，中國自上周六起展開為期三天的環台軍演。美國在台協會周日表示，美方正在監控中國的演習狀況，並相信「有足夠的資源與能力」確保台海地區的和平與穩定。

紐西蘭元盤中急貶約0.7%，報0.62325美元。澳元跌0.13%，報0.6665美元。

在離岸市場，美元兌人民幣微升0.05%，報6.8784元。

此外，英鎊暫跌0.02%，報1.2410美元。歐元微升0.02%，報1.0899美元。