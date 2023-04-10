薛仕凌（左）跟王柏傑在片中聯手尋找病原。（CATCHPLAY提供）

電影《疫起》取材自2003年的SARS封院事件，由金獎導演林君陽執導，找來王柏傑與曾敬驊扮演兩位醫護男神，為詮釋在封院之下接觸未知病毒後的恐懼，各自有一場裸上身的沐浴戲，傳遞醫護人員內心掙扎與勇敢。

飾演夏正醫師的王柏傑為了將內心恐懼表現出來下足心思，拍攝該場戲時用力地洗刷身體，欲清除身上所有可能接觸到病毒的皮膚，連背部及肩膀都刷出許多瘀血抓痕。王柏傑說：「醫護也是人，也會深陷在恐懼裡，我希望能透過這樣的真實感，將夏正在那場戲的驚恐與掙扎傳達給觀眾。」

飾演護理師安泰河的曾敬驊，則是每一次卸下多層防護衣後，都會立刻顫抖地沖洗身體，希望能將病毒洗掉，真實地刻劃處理完染疫傷患後，身心俱疲之下還得擔心自己也可能確診的狀態，曾敬驊精準詮釋了內心驚恐卻勇敢的醫護人員。

電影《疫起》除了王柏傑、曾敬驊飾演的一線醫護人員感動人心，薛仕凌在片中飾演不惜代價調查病毒源頭真相的記者金有中也大獲好評，詮釋看似不擇手段實為自願身處災難現場追求事實的記者，薛仕凌表示：「關於封院事件，大部分的敘述都是從外界往裡面看，但《疫起》特別的地方，是從醫院裡往外看。」