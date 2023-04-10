靜宜海青班學生來台學習，面臨生活、文化及語言等衝擊，能參與競賽並脫穎而出拿下好成績，實屬難得！（靜宜大學提供）

靜宜海青班影音創作科學生，參加「品味Lagoon趣生活」分鏡稿暨微電影徵件比賽，榮獲銀獎、佳作及2件入圍佳績！（靜宜大學提供）

靜宜海青班學生積極參與各項比賽，不僅應用所學，並藉此驗證學習成果。（靜宜大學提供）

靜宜大學海青班影音創作科學生參賽，從中建立信心，未來出路有多元表現！（靜宜大學提供）

靜宜大學海青班影音創作科學生參加「品味Lagoon趣生活」分鏡稿暨微電影徵件比賽，榮獲銀獎、佳作及2件入圍佳績！靜宜大傳系副教授並擔任海青班導師的陳勇瑞說，海青班學生來台學習面臨生活、文化及語言等衝擊，短短半年就能應用所學，參與競賽並脫穎而出拿下好成績，實屬難得！

靜宜海青班影音創作科學生來自馬來西亞、汶萊等國家，學生鍾舒儀、陸侶言、何禮宏、曾偉豪4人，以作品「改變一生」榮獲「品味Lagoon趣生活」銀獎，獎金8萬元及獎品；劉力暉、黃葦倩、饒顯康則以作品「遇到你真好」榮獲佳作，獎金兩萬元及獎品。林敬軒、黃偉盛作品「金剛椅」、邱紀晴、鄭意福、曾偉豪作品「家具私生活」，則分別榮獲入圍等殊榮。

陳勇瑞表示，新媒體時代，許多東南亞國家學生偏好影音創作及大眾傳播相關專業就讀；經過二年學習，約3分之2的學生畢業後繼續留在台灣攻讀大學課程。

學生來台雖面臨生活、文化及語言等衝擊，但學生很認真，也積極參與各項比賽，不僅應用所學，並藉此驗證學習成果。

靜宜海青班影音剪輯課程教師陳郭益言指出，學生很有創意希望透過競賽增加信心；未來出路也能有多元表現！並強調自己在學生時期也參與各大比賽，一開始成績並不理想，後來不斷向學長姐請益，最後如願獲獎，「就是不斷比賽，自我肯定，別人才會肯定你」。

海青班學生鍾舒儀說，一開始只是為繳交作業沒想到會入圍，從故事腳本、分鏡到入圍後拍片，進入第二次複審，過程中印象最深刻的是主角突然改變髮型，不符合影片人物形象，只能利用化妝及服裝改善。加上當時主角在紐西蘭需透過雲端往來剪輯影片。得知獲得銀獎時忍不住開心大叫，很開心，努力終於有好成績！

海青班學生劉力暉說，一開始劇本設定「恐怖片」，但廣告需適合全家觀賞，因此調整內容；第一次參賽就得獎，建立了自信，日後還會繼續參加比賽。來台學習2年的邱紀晴在馬來西亞原本就讀市場行銷，大學畢業後選擇到靜宜就讀海青班學習影音創作，她表示，因電商等產業也需要剪輯影片專業，日後想朝向廣告業界發展。

海青班學生林敬軒強調，印象深刻的是原本所設定主角的造型風格，因找不到合適演員，臨時改劇本；雖然最後沒得獎，感謝老師的鼓勵及教導，未來再接再厲！