新竹縣政府上周六在新豐舉辦生命紀念園區說明會，現場衝突不斷，現場有多名政治人物到場聲援民眾，但民政處長賴江海10日在縣政會報中表示，這些政治人物為了選票「被綁架了」，更點名前立委徐欣瑩，指稱她只為了自己討好少部分民眾。對此徐欣瑩回應「不敢相信」，當天諸多政治人物出席，只針對她是否有陰謀？

賴江海在縣政會報中指出，當天出席生命園區的政治人物為了選票「被綁架了」，還特別點名徐欣瑩，稱她做過立委，竟沒有為全縣縣民利益設想，只為了自己討好少部分民眾，甚至指責縣政府做不需要的政策，作為政治人物不是這個高度，應該要考量正反面，她個人立場不能代表縣政府立場。

對此徐欣瑩反駁自己只為台灣人民，希望大家理性討論。她表示對賴江海的發言「不敢相信」，因當天所有出席的政治人物都反對，為何只針對目前沒有任何公職身份的她攻擊？「這是有什麼陰謀嗎？」徐欣瑩強調從政以來所做所為都是為了民眾，身為民意代表傾聽民意，捍衛民意並且反映民意。

至於生命紀念園區的問題，徐欣瑩表示，自己當天表達的兩點意見：一是新竹縣內的火化爐還有許多沒有開沒有使用的，為什麼需要增設？二是花30億蓋生命園區，照顧弱勢美意也可改為編列經費補助。

徐欣瑩以公立幼托幼兒園不足為例，政府可採公私協力的方式運作，為何一個目前沒有迫切設立需求的嫌惡設施不能採取公私協力的方式？新竹縣政府可以花30億甚至更多去蓋造成人民恐懼憤怒與不滿的生命園區，為什麼不花30億或更多的經費去興建公立幼托或幼兒園？

此外，新竹縣政府表達設立生命園區是為了照顧弱勢，以及讓縣民能夠有比目前到其他縣市更優惠的價格，徐欣瑩則認為，根本不需要花30億，建議縣府每年編列3000萬相關經費，照顧弱勢給予低收入戶全額補助以及部分補助一般縣民，一來可達到縣府希望照顧民眾的美意，且不會引起湖口新豐兩個鄉鎮17萬居民的恐慌、憤怒以及不滿。